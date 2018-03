Vom Anfang des Kunsthandwerks

Text: Andres Herzog / 23.03.2018 10:14

Foto: Schweizerisches Nationalmuseum



Das Landesmuseum in Zürich zeigt «Auf der Suche nach dem Stil - 1850 bis 1900». Es ist eine üppige und dichte Ausstellung über Kunst und Handwerk der damaligen Zeit, schreibt der «Tages-Anzeiger». «Stühle der Gebrüder Thonet. Eine Liftkabine. Bilder von Segantini. Ein Architekturmodell. Seidentapeten. Ein Hochzeitsfoto von Pippa Middleton. Nein, auf den ersten Blick haben die rund 300 Exponate der Ausstellung nicht viel gemeinsam.» Doch es lohne sich, genauer hinzusehen. Und sich dafür viel Zeit zu nehmen. «Denn was diese Sonderschau will, ist nichts weniger, als eine ganze Epoche zu porträtieren.» Es ist die Zeit des Umbruchs, in der bestehende Elemente ohne Hemmungen neu kombiniert, ausprobiert und wieder verworfen werden. «Dieses ganze Denken, Staunen und Fragen wird von der in Grau und Schwarz gehaltenen Szenografie angenehm gerahmt», schreibt der «Tages-Anzeiger». «Feine Fototapeten lassen Boulevards und Salons anklingen - und heben sich wunderbar vom Beton des Museum-Neubaus ab.»

Weitere Meldungen:



– «Vom grossen Bruder zum grossen Baumeister», titelt die «NZZ» ihren Nachruf auf Theo Hotz. Der Architekt sei nie ein Mann des «Hüslis» gewesen, sondern ein Grossarchitekt. Ein Nachruf ebenfalls in der «Basler Zeitung».



– Die Stadt Chur verleiht dieses Jahr drei Anerkennungs- und zwei Förderpreise, schreibt die «Südostschweiz». Geehrt wird unter anderen der Architekt Raphael Zuber.



– «Hoch, höher, Dudler», titelt die «Schweizer Illustrierte». Sie war zu Besuch beim Architekten Max Dudler, der «von Berlin aus die Welt erobert».