Geschreddeter Kunststoff zur Wiederverwendung. Fotos: Precious Plastic / Vitra Design Museum

Jonathan Jäggi 30.03.2022 10:26

30.03.2022 10:26

«Müllberge immenser Ausmasse, sedimentierte Kunststoffe im Meeresboden und schwimmende Plastikinseln an der Oberfläche überschatten heute den Optimismus, der einst mit dem modernen Material einherging», schreibt die «NZZ» zur Ausstellung «Plastik. Die Welt neu denken» im Vitra Design Museum. Diese erzählt von der globalen Verteilung der Waren und des Abfalls bis zu den Molekülen, die Teil der geologischen Schichten geworden sind. Nun sollen Pilzzellen, Algen und andere Ausgangsstoffe auf pflanzlicher Basis ökologisch nachhaltige Kunststoffe bereitstellen. Wenn die Kuratoren mit dem Wissen von heute auf die Ära der Plastikbegeisterung zurückschauen, sehen sie offensichtlich schwarz, schreibt die Zeitung. Ein schlechtes Gewissen haben unterdessen die meisten, fügt die Autorin hinzu. «Die bunte Zuversicht der Plastik-Ära ist dem Algenbraun alchemistischer Versuche für ein zukunftsfähiges Design gewichen. Farbig ist nur noch das Recyclinggranulat, das aus den unzerstörbaren Kunststoffen zu fleckigen Kompositen zusammengemischt wird.» Weitere Meldungen: – «Monets Kirche versinkt im Meer»: Die Impressionisten haben die Église Saint-Valery verewigt. Heute ist sie von der Küstenerosion bedroht, schreibt die «NZZ». – «Famose Prunkmuschel»: Der Pavillon im Zürcher Sihlhölzli soll saniert und neu genutzt werden - als Zürifit-Anlage, informiert der «Tages-Anzeiger» in der heutigen Ausgabe. – «Eine ganze Häuserreihe brannte ab und verschwand für immer»: Im Zuge der Erneuerung der Freien Strasse entdeckten Basler Archäologen an der Einmündung zum Marktplatz Reste des verheerenden Stadtbrands von 1377. Die «Basler Zeitung» berichtet. – «Ich liebe dieses Haus, die Kunsthalle hat diese Hingabe verdient»: Nach sieben Jahren als Direktorin der Berner Kunsthalle gibt Valérie Knoll ihr Amt ab. Der «Bund» blickt mit ihr auf diese Zeit zurück....