Auf dem Areal Volta Nord in Basel entstehen über 2000 Arbeitsplätze und preisgünstiger Wohnraum für mehr als 1500 Personen. Am 25. November stimmt die Bevölkerung ab. Die «Basler Zeitung» befürwortet das Projekt, wie sie heute in einem Kommentar schreibt. «Volta Nord ist, so wie viele andere kluge politische Entscheide, ein Kompromiss», schreibt die «BaZ». Deshalb könnten sich Vertreterinnen und Vertreter aus dem bürgerlichen Lager ebenso wie die Linke dahinterstellen. «Die Reihe der Befürworter von Volta Nord schliesst so gegensätzliche Verbände wie den WWF und die Handelskammer beider Basel in zahlreichen Punkten ein. Dies zeigt, dass es gelungen ist, ganz verschiedene Anliegen in einem Projekt optimal zu vereinen – zum Wohle Basels», heisst es weiter.

