Der Zürcher Gemeinderat will das Gartenquartier Friesenberg dichter bebauen.

Urs Honegger 27.08.2020 10:23

Vor knapp hundert Jahren hat die Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ) ihre ersten Siedlungen an der Zürcher Schweighofstrasse erstellt, heute besitzt sie 2300 Wohnungen in 25 Siedlungen. «Der damalige Stadtbaumeister Hermann Herter erliess 1920 einen Bebauungsplan für das Friesenbergquartier, der dessen Erscheinungsbild noch heute prägt: Die Bebauung ist aufgelockert, um die Häuser gibt es viel Grün», schreibt die «NZZ». Jetzt hat die Genossenschaft zusammen mit der Stadt einen Masterplan ausgearbeitet, mit dem eine «qualitätvolle Verdichtung» angestrebt wird. 500 bis 700 Wohnungen sollen neu entstehen können. Doch ausgerechnet die ersten beiden Bauetappen der Genossenschaft sollen Neubauten weichen müssen. «In der Ratsdebatte waren die Fronten einigermassen klar: Nur die SVP stellte sich grundsätzlich gegen die Verdichtung im Friesenbergquartier», schreibt die «NZZ». AL und Grüne wollten nicht nur mehr Grünräume schaffen, sondern auch eine Verdichtung in geringerem Ausmass. «Die EVP zeigte sich skeptisch gegenüber den zahlreichen Ersatzneubauten und warf der Mehrheit aus GLP, SP und FDP ‹Verdichtungs-Fetischismus› vor», berichtet die «NZZ».



Weitere Meldungen:



– Die Gegner des Abrisses im Tscharnergut verweisen auf ein identisches Gebäude, das renoviert wurde und rentabel ist. Der «Bund» berichtet.



– «Baselbieter FDP will Denkmalpflege in die Schranken weisen»: Die restriktive Bewilligungspraxis für Solaranlagen in Schutzzonen hat politische Folgen, berichtet die «Basler Zeitung».



– Das Perrondach von St. Moritz ist nach der Erneuerung des Bahnhofs nicht entsorgt, sondern restauriert worden. Jetzt wird er in Bever montiert, berichtet die «Südostschweiz».



– «Die Handschrift der Architektin»: Zum Hotel Atlantis und der Badi Mythenquai in Zürich hat Annemarie Hubacher-Constam weibliche Verspieltheit beigesteuert, schreibt der «Tages-Anzeiger».