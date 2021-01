Zürichs Pläne für Neu-Oerlikon. Fotos: Masterplan 10.07.2018

Jonathan Jäggi 07.01.2021 10:42

«Mehr Wohnungen, mehr Arbeitsplätze, mehr Läden, mehr Kultur» – nördlich des Bahnhofs Zürich-Oerlikon soll «ein attraktives, städtebaulich prägnantes Zentrum» entstehen, erklärt Hochbauvorsteher André Odermatt gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Dazu habe der Stadtrat eine Teilrevision der Sonderbauvorschriften aus dem Jahr 1998 gutgeheissen, die eine deutliche Verdichtung erlaube. Insgesamt sollen zwischen Binzmühlestrasse und Bahnhof 400 bis 500 neue Wohnungen entstehen, unter anderem in zwei Hochhäusern am Max-Frisch-Platz. Rund die Hälfte davon sollen gemeinnützige Wohnungen sein, heisst es beim Amt für Städtebau. Die Pläne hat die Stadt zusammen mit den Unternehmen ABB und AXA entwickelt. Den Gewinn, den die Umzonungen schaffen, könne die Stadt teilweise zurückfordern und damit die Infrastruktur im Quartier verbessern, schreibt die Zeitung. Als nächstes werde der Gemeinderat über die neuen Bauvorschriften beraten. Diese treten frühestens Mitte 2022 in Kraft.



