«The Minimal Design Team» von Victor Papanek, 1973.

Palle Petersen 24.10.2018 10:57

Die Architektur spricht vom «social turn», in der Kunstszene gilt derzeit das Motto «Ethik vor Ästhetik» und auch das «social design» ist wieder auf dem Vormarsch. Der Designtheoretiker Viktor Papanek gilt diesem als Begründer und ist derzeit in gleich zwei Ausstellungen präsent, in Weil am Rhein und Zürich. Die ‹NZZ› widmet ihm eine Feuilleton-Seite und wirft damit Fragen auf: Warum werden Windeln für Wellensittiche entworfen während Flüchtlingsunterkünfte fehlen? Sind LowTech-Produkte «Ermächtigung» oder eine «Designideologie vom einfachen Wilden» der Besserverdienerwelt? Wie bedenklich ist es, dass Papanek heutige Sexpuppen 1970 ziemlich exakt in einem satirischen Essay beschrieb? Und schliesslich: Braucht es mehr «social design»?

Weitere Meldungen:



– Einkaufzentren suchten nach der richtigen «Story» mit dem richtigen Mietermix. Dennoch sei «die Zukunft des stationären Handels düster», schreibt ‹Der Bund›. In einem Interview meint ein Immobilienexperte: «Wer in zehn Jahren die Innenstadt besichtigt, wird sich wundern.»

– San Francisco: 80 Milliardäre, zahllose Millionäre, rekordhohe Obdachlosigkeit. Nun debattiert die Stadt, ob «Geld der Tech-Firmen» das Problem lösen kann und soll, berichtet die ‹NZZ›.

– In der Serie «So wohnt Zürich» besucht die ‹NZZ› das Hunziker-Areal in Leutschenbach. Sie berichtet über den Bewohner-Chat, die Sozialstruktur und vielerlei mehr.

– Die HTW Chur plant ein neues Hochschulzentrum für 2000 Studenten. In der Nähe entsteht der neue RhB-Bahnhof Chur West. Die ‹Südostschweiz› berichtet.

– «Keine Stadt ist zu hundert Prozent smart», sagt HSG-Professor Oliver Gassmann. Das ‹St. Galler Tagblatt› interviewt ihn anlässlich des Digitaltags auf einer Seite.