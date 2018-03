Stadion: Unfeine Erpressungsstrategie?

Bald kann man die Anläufe für ein Zürcher Fussballstadion nicht mehr zählen. Gestern platzte die nächste Bombe: Die SP behält sich vor, das neuste Projekt im Parlament abzulehnen. Abgemacht waren 174 gemeinnützige Wohnungen und die Investoren um HRS und Credit Suisse finanzieren das 18'000-Plätze-Stadion mit zwei 137-Meter-Türmen quer. Nun will die stärkste Stadtpartei mehr gemeinnützige Wohnungen. Im ‹Tages-Anzeiger› kritisiert Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne), dieses Nachverhandeln sei «nicht die feine Art». Die ‹NZZ› versammelt Meinungen: «Bei der Stadionfrage endlich Stellung beziehen», findet ein Genossenschafter. «Unverantwortlich», sagt ein Fussballklub. «Ordnungspolitisch falsch», meint ein Grüner. «Erpressungsstrategie» und «Arroganz der Macht», schimpft ein Freisinniger. «Nordkoreanische Verhältnisse», poltert die SVP. Und die Investoren? Sind lösungsorientiert. Zur Debatte steht, ob die CS der Stadt ein anderes Grundstück aus ihrem Portfolio verkauft für mindestens weitere 80 gemeinnützige Wohnungen. Damit würde das von der SP gewünschte Drittel nämlich erreicht.

Weitere Meldungen:



– Seit 100 Jahren gibt es die Suva. Das stolze Hauptgebäude des ersten grossen Sozialwerks der Schweiz, erbaut von den Gebrüdern Pfister aus Zürich, ist für die Stadt Luzern in etwa, was das Bundeshaus für Bern und das Landesmusuem und die ETH für Zürich sind. Und so ist die Baugeschichte der ‹Luzerner Zeitung› eine ganze Seite wert.



– «Besetzt», prangt seit gestern ein Transparent an der Grossen Halle der Berne Reitschule. ‹Der Bund› berichtet, wieso den Besetzern die Technopartys zu kommerziell sind und warum sich am Programm eigentlich nichts ändert.



– «London verbessert Transparenz bei Immobilien nur zögerlich», titel die ‹NZZ›. Laut Transparency International wurden seit 2000 Immobilien für über vier Milliarden Pfund aus verdächtigen Quellen erworben. Nun trifft eine Initiative, die Abhilfe schaffen soll, «auf den Widerstand einer gut vernetzten Lobby aus Immobilienwirtschaft und Juristen».