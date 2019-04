Ein Drohnenflug zeigt das Areal in Uetikon aus der Vogelperspektive.

Andres Herzog 26.04.2019 10:03

Der kantonale Baudirektor Markus Kägi bezeichnete das über 65’000 Quadratmeter grosse Gebiet an der Medienkonferenz als «Schlüsselareal», schreibt die «NZZ». Der Kanton und die Gemeinde, denen das Fabrikgelände hälftig gehört, haben sich nun auf den Masterplan «Chance Uetikon» geeinigt. Der Charakter des ältesten Chemiefabrik-Ensembles der Schweiz, das seit 2012 im Bundesinventar ISOS aufgeführt ist, soll auch künftig erkennbar bleiben. Der Hochkamin darf nicht abgerissen werden. Die geplante Kantonsschule wird in die Fabrikgebäude integriert und mit Neubauten ergänzt. Am Ufer erstreckt sich der öffentliche Seeuferpark über die gesamte Länge des Areals. Im denkmalgeschützten Düngerbau in der Mitte des Geländes sind öffentliche Nutzungen vorgesehen. Im Westen sieht der Masterplan Eigentums- und Mietwohnungen für bis zu 800 Personen vor. Die angestrebten «Luxuswohnungen» dürften in der weiteren politischen Debatte noch zu reden geben, meint die «NZZ». Als Nächstes wird die Gestaltungsplanung in Angriff genommen, 2028 sollen die ersten Schüler und Bewohnerinnen einziehen.

Der Masterplan zeigt die verschiedenen Nutzungen: Wohnen (gelb), Bildung (violett), Gewerbe (hellblau), Freizeit/Kultur (grün), öffentliche EG-Nutzung (schraffiert).

Weitere Meldungen:

– Rollende Architektur: Die «NZZ» berichtet über den beweglichen Kulturschuppen «The Shed» in New York, den Diller Scofidio + Renfro entworfen haben.

– Nachdem das Militär ausgezogen ist, möchte die Stadt Winterthur die Villa Frohberg wieder zum Wohnhaus umbauen. «Das ist nur eine von vielen kleinen Änderungen an Richtplan und Zonenordnung», schreibt der «Landbote».

– Die Churer Brambrüeschbahn soll neu gebaut werden. Bündner Bergbahnexperten stehen dem 24-Millionen-Projekt skeptisch gegenüber, weiss die «Südostschweiz».