An 14 Stellen könne man im Kanton Zürich den Rhein überqueren, zählt der «Tages-Anzeiger».

Calatrava baut eine Brücke in Eglisau. Der «Tages-Anzeiger» schaut sich daher die weiteren Rheinüberquerungen im Kanton an. Ausserdem in der Presse: künftige Büros und stille Städte.