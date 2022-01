Für ein Wasserreservoir muss im bernischen Bolligen ein grosses Waldstück weichen. Der «Bund» berichtet. Ausserdem in der Presse: preisgekrönte ‹La Capitainerie› in Morges und ein chinesischer E-SUV.

Urs Honegger 18.01.2022 10:08

Der Wasserverbund Region Bern, der 250’000 Menschen mit frischem Trinkwasser versorgt, hat am Manneberg ein Jahrhundertprojekt in Angriff genommen: ein neues Wasserreservoir. Der «Bund» berichtet: «Die Investitionskosten betragen insgesamt 43 Millionen Franken. Doch es geht nicht nur um hohe Frankenbeträge, sondern auch um die Bäume auf dem bewaldeten Hügel, der je etwa zur Hälfte den Gemeinden Bolligen und Ittigen gehört.» Pro Natura habe gegen das Baugesuch Einsprache erhoben und gefordert, die Rodungsfläche zu überprüfen und zu minimieren. Das kantonale Amt für Wald und Naturgefahren habe Alternativen geprüft, aber dann die Rodungsbewilligung erteilt. «Der Wasserverbund Region Bern zählt darauf, dass die Ökobilanz am Schluss positiv ausfallen wird, weil die Fläche am Manneberg ja zum grössten Teil wieder aufgeforstet wird», berichtet der «Bund». Nach den Bauarbeiten, die 2025 abgeschlossen werden sollen, werde das Naherholungsgebiet am Manneberg wieder wie vorher zugänglich sein. ...