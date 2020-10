So illustrierte Philipp Schaerer die Titelgeschichte in Hochparterre 6-7/2011 zur Idee eines unterirdischen Trams in Zürich. Fotos: Philipp Schaerer

Tram in Zürich: «Wir schauen uns sämtliche Möglichkeiten an»

Der VBZ-Direktor blickt in die ÖV-Zukunft in Zürich, und er schliesst dabei den Untergrund nicht aus. Ausserdem: Turm in Basel, kein Flugplatz in Dübendorf, Kanäle in Burgdorf und Kultur in Rorschach.

Werner Huber 15.10.2020 09:17