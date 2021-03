Gemäss Plan der Regierung soll das 15er-Tram umgeleitet werden (rote Linie im unteren Bereich des Bildes). Plan: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

Urs Honegger 04.03.2021 10:44

Die Baselstädter Kantonsregierung beantragt beim Grossen Rat einen Kredit von 1,4 Millionen Franken, um ein Vorprojekt für eine Neugestaltung des Aeschenplatzes zu erarbeiten. «Doch der Widerstand gegen die angedachten Massnahmen ist gross», berichtet die «Basler Zeitung». Neben Vorbehalten seitens des Verkehrs-Club der Schweiz und Pro Velo will nun die IGÖV Nordwestschweiz die Notbremse ziehen. «Die IG spricht von einem «teuren Pfusch» und verlangt, dass das Projekt zur Überarbeitung zurückgewiesen wird», berichtet die «BaZ». In der Kritik stünden der geplante Linksverkehr bei den Trams die Umleitung der Tramlinie 15 über die Gartenstrasse.



