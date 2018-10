Screenshot der interaktiven Karte auf comparis.ch

Die Schweizer Wohnungspreise steigen. Verglichen mit 2007 kostet eine Wohnung in Zürich fast das Doppelte, schweizweit seien die Preise nur gerade in einem Bezirk gesunken.

Anna Raymann 16.10.2018 10:29

Ein Quadratmeter kostet in Zürich mit 13’000 Franken rund 97 Prozent mehr als noch 2007. Ganz grundsätzlich stiegen die Wohnungspreise in den Seeregionen am stärksten an. Besonders teuer wird es für die Immobilienkäufer in Meilen (ZH), die Preise dort haben sich allerdings lediglich um 50 Prozent erhöht. Günstiger wurden Wohnungen nur im Wallis: In Goms sank der Quadratmeterpreis auf 3'500 Franken. Der Vergleichsdienst Comparis berechnete gemeinsam mit einer Gruppe der ETH die Preisentwicklung und stellt diese in einer interaktiven Karte vor. Die «NZZ» fasst zusammen.

