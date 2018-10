Emotionaler Abschied von der «bekanntesten Telefonkabine der Nordwestschweiz». Fotos: Screenshot Google Street View

Anna Raymann 29.10.2018 11:03

Das Publifon am Basler Barfüsserplatz ist seit Herbst 1979 Treffpunkt vieler Generationen. Das Kabäuschen mit dem markanten Pyramidendach wird seinen vierzigsten Geburtstag aber voraussichtlich nicht mehr an seinem gewohnten Standort erleben. Spätestens bis Mitte 2019 plant Swisscom, die Telefonkabine abzubrechen. Zwar sind bereits einige Zwischennutzungen im Gespräch, doch ist eine Übernahme durch das Historische Museum Basel zurzeit am wahrscheinlichsten. Als neuer Standort käme somit der nur wenige Meter entfernte Ausstellungsraum in der Barfüsserkirche in Frage. Eine andere Möglichkeit, die Kabinengruppe zu erhalten, wäre der Eintrag ins kantonale Inventar der schützenswerten Bauten und Objekte, werweisst die «BZ». Mehr ereignisgeschichtliche Bedeutung geht nicht, meint auch die «TagesWoche» und erinnert sich all den «zahllosen Treffen, die hier verabredet, die Küsse, die hier getauscht, die Beziehungen, die hier beendet, die Streiche, die hier gespielt wurden (...)».

Weitere Meldungen:

– Kommende Woche beschliesst der Bundesrat Bahnprojekte für 11,5 Milliarden Franken. Wozu es den Ausbau braucht, erklärt der Direktor des Verbands öffentlicher Verkehr im Interview mit der «BZ».

– Für 2019 ist der Start der Verkehrssanierung Laupen geplant. Die Kreditbewilligung durch den Regierungsrat steht aber noch aus. Die Gewerbler befürchten, dass wegen der Bauarbeiten die Kunden wegbleiben. Die «Berner Zeitung» informiert.

– Der Aarburger Gemeindepräsident Hans-Ueli Schär präsentierte die Ergebnisse der Verwaltungsanalyse als Vision für das Aargauer Städtchen. Dabei bleibt in Sachen Planung vieles unkonkret und austauschbar, schreibt das «Zofinger Tagblatt».

– Im Abstimmungskampf um die Lysbüchel-Überbauung in Basel ist die Frage nach Gewerbefläche zentral. Die «BZ» diskutiert die Zahlen aus den Argumentarien.

– Der Grossflughafen in Istanbul eröffnet, obwohl noch einiges an eine Baustelle erinnert. Trotzdem sei das Projekt symbolhaft für die türkische Wirtschaftspolitik, analysiert die «NZZ».