Das Datacenter von Safe Host in Rafz ZH. Fotos: Andrea Zahler

Jonathan Jäggi 22.02.2022 09:42

«Techfirmen ziehen aufs Land» Das Büro Schmidli Architekten + Partner holt Firmen in den hintersten Winkel Zürichs. Der «Tages-Anzeiger» berichtet. Ausserdem: Zürichs Paradeplatz, klimafreundliche Kunst und die Liestaler Stadtentwicklung. 22.02.2022 09:42

Das lokale Architekturbüro Schmidli Architekten + Partner hat in Rafz 200’000 Quadratmeter Industrieland gekauft und holte etliche Techfirmen dort hin. Der «Tages-Anzeiger» berichtet. Das Büro wollte das Land an grosse Firmen weiterverkaufen, um so Arbeitsplätze in die Gemeinde zu holen. Verkaufen würde es aber nur, wenn ihnen die neuen Besitzer zusicherten, die Architektenarbeit für die neuen Gebäude ihnen zu geben. «Doch wie gelang es, diese Firmen in den hintersten Winkel von Zürich zu holen?», fragt die Zeitung. Denn die Entfernung zu Stadt und zum Flughafen ist gross. Ein Grund sei sicher der Landpreis, sagt Urs Stühlinger, Verkaufsleiter von Schmidli Architekten + Partner. «Wir haben hier eine ebene Fläche, die es in dieser Grösse nicht oft gibt.» Ein weiterer Grund für den Erfolg: «Eine Architekturverpflichtung für einen Landverkauf würde man eigentlich eher als Last deuten», sagt Stühlinger. Doch die Firma konnte es zu ihrem Vorteil nutzen. Sie hat auf eigenes Risiko für Inter...