Erneut gewinnt ein Duo die höchste Auszeichnung in der Architektur, schreibt die «NZZ». Ausserdem in der Presse: der Pfauensaal in Zürich, Klimaplanung in Lausanne und das Nauentor in Basel.

Urs Honegger 18.03.2021 10:24

Die «NZZ» würdigt die mit dem Pritzker-Preis 2021 ausgezeichnete Architektenpaar Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal. «Das erste Team, das den Preis erhalten hat, waren 2001 die Schweizer Architekten Herzog & de Meuron», schreibt die «NZZ». Dafür mussten damals die Statuten geändert werden. «In der Geschichte des Preises werden die Einzelfiguren immer rarer», schreibt die «NZZ». «Die Kriterien wandeln sich, auch in der Vergabe der renommierten Preise». Für Ruhm und Ehre brauche es unterdessen neben den ästhetischen auch ethische Exzellenz. «Wer also konnte in der umgekrempelten Werteskala 2021 vor der Pritzker-Jury bestehen? Ein französisches Paar, das schon lange auf sich aufmerksam gemacht hat: Teamwork gewinnt.»



Weitere Meldungen:



– In die Diskussion um die Erhaltung des Pfauensaal am Zürcher Schauspielhaus greifen auch die Architektur-Masterarbeiten der ETH ein. Die «NZZ» berichtet.



– Der Zürcher Gemeinderat will zur geplanten Umnutzung einer Swissmill-Liegenschaft im Zürcher Kreis 5 soll eine Alternative. «NZZ» und «Tages-Anzeiger» berichten.



– Lausanne passt seinen Richtplan der Klimafrage an und will seine Quartiere besser schützen. «24heures» berichtet.



– Der Basler Grosse Rat setzt mit seinem deutlichen Ja zum Bauprojekt Nauentor beim Bahnhof SBB «ein starkes Zeichen für die Stadtentwicklung», schreibt die «Basler Zeitung».



– Der Frauenfelder Stadtrat hat die Testplanung «Lebensraum Murg» bewilligt. Interdisziplinären Teams befassen sich dem Gebiet an der Murg. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet.



– «Wer glaubt, alle Abfallprodukte gehören entsorgt, täuscht sich», schreibt die «Südostschweiz» und besucht die Neumacherei in Chur.