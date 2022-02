Ob die Steuern in Olten oder Zug anfallen: Die SPS sitzt in Zürichs Prime Tower zuoberst. (Foto: Roland zh via commons.wikimedia.org)

Swiss Prime Site zieht nach Zug

Der Immobilienriese Swiss Prime Site zieht nach Zug, aus Steuergründen oder nicht? Sonst in der Presse: Biel als Velostadt, Gaskraft gegen Strommangel und Chipperfield in München. Hat er zu Recht gewonnen?

Palle Petersen 18.02.2022 10:09