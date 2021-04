Das Stadion Letzigrund in Zürich. Fotos: Google Street View

Jonathan Jäggi 14.04.2021

Um zusätzliche Millionenbeträge, die beim Bau des Stadions Letzigrund entstanden seien, drehte sich der zehn Jahre lang andauernde Rechtsstreit zwischen der Implenia und der Stadt Zürich. Nun habe man sich in den noch offenen Punkten geeinigt und hängige Verfahren im gegenseitigen Einvernehmen beendet, berichtet der «Tages-Anzeiger» heute. Insgesamt seien in den verschiedenen Verfahren Forderungen von rund 50 Millionen Franken im Raum gestanden. In der Einigung habe die Implenia nun auf eine Rückforderung und die Stadt auf weitere Klagen aufgrund allfälliger Mängel verzichtet. «Der lange juristische Kampf war richtig, die Stadt konnte so abwenden, dass der Steuerzahler tief in den Sack hätte greifen müssen», meint Urs Spinner, Departementssekretär des Zürcher Hochbaudepartements auf Nachfrage der Zeitung.

