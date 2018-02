Streit um den sozialen Wohnungsbau

Text: Urs Honegger / 14.02.2018 10:22

«In den 10 000 Genossenschaftswohnungen findet die von der SP stets propagierte soziale Durchmischung kaum statt», schreibt die «Basler Zeitung» heute. Gemäss den Zahlen über das Einkommen der Genossenschaftler lasse sich schliessen, dass Genossenschaften finanziell gut situierten Paaren und Familien ein Plätzchen bieten. Der obere und der durchschnittliche Mittelstand profitiere von diesen Wohnungen, der untere Mittelstand bleibe aussen vor. Die «BaZ» vergleicht die Situation mit Zürich: «Die NZZ kommt zum Schluss, dass in Zürcher Wohngenossenschaften nur eine gewisse – oftmals sozialdemokratische – Klientel eine Wohnung finde», zitiert die «BaZ». René Brigger, Präsident des Dachverbands Wohngenossenschaften Nordwestschweiz, widerspricht: «Genossenschaften sind eine Wirtschaftsform, die in der Schweiz seit Jahrhunderten stark verankert ist, und kein parteipolitisches Kalkül», so Brigger. Der Dachverband sei überparteilich zusammengestellt und habe nichts mit Parteipolitik zu tun.

Weitere Meldungen:



– Pro Velo hat der Stadt Zürich auf die Finger geschaut. Nur 4 von 26 Massnahmen zur Verbesserung der Velowege wurden umgesetzt, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Auf der Hälfte der meistfrequentierten Berner Regionallinien verkehren Trams, wie eine «Bund»-Auswertung zeigt. Die Befürworter des Trams Bern-Ostermundigen sehen sich bestätigt.



– Im Geschäft mit Smartphone-Apps werden inzwischen Milliarden umgesetzt. Doch das Erfolgsrezept der App Stores sei ihre Alternativlosigkeit. Ein Bericht im «Tages-Anzeiger».



– Die Gegner der Theatervorlage bemühen den Stadt-Land-Graben: Das Haus diene nur der Agglomeration St. Gallen. Das «St. Galler Tagblatt» berichtet.