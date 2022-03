So sollen die neuen Sportanlagen in Zürich-Oerlikon aussehen. Die bestehenden werden dafür abgerissen. Fotos: Visualisierung: Studio Blomen

Junge Architektinnen in Zürich rufen zum Widerstand gegen Abriss und Neubau auf. Die ‹Republik› berichtet. Ausserdem in der Presse: Stillstand beim Hardturm-Projekt und was 3-D-Druck wirklich kann.

Urs Honegger 14.03.2022 10:36

«Stoppt die Vorschlaghämmer!» Junge Architektinnen in Zürich rufen zum Widerstand gegen Abriss und Neubau auf. Die ‹Republik› berichtet. Ausserdem in der Presse: Stillstand beim Hardturm-Projekt und was 3-D-Druck wirklich kann. 14.03.2022 10:36

Die ‹Republik› porträtiert das junge Architekturkollektiv Kollektiv ZAS*, das sich mit der Stadt Zürich unter anderem über den geplanten Abriss und Neubau der Sportanlagen in Oerlikon auseinandersetzt. «Wenn Architektur immer nur eine vorläufige Antwort auf gegenwärtige Bedürfnisse ist – und das beweisen Sportzentren wie in Oerlikon mit ihren Schwimmbahnen und von Eishockeyspielern im Stich gelassenen Eishallen ja besonders drastisch –, dürfte eigentlich kein weiterer Stein und Sand mehr aus der Erde gebrochen werden», schreibt die ‹Republik. «Alle Ressourcen, die bereits ausgebeutet und in Umlauf gebracht worden sind, müssten dokumentiert werden. So bekäme auch jedes Gebäude einen Material­pass, eine Identität, und wäre nicht nur anonymer Abfall, der irgendwann zur Seite geschafft wird, ohne dass es jemanden jucken würden.» Für die begrenzte Fläche der Erde gebe es bereits ein Register, das alle Liegenschaften und Grundstücke verzeichnet, den Kataster, in Zukunft brauche es ein...