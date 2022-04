In Zürich wird die Raumfrage immer drängender. Fotos: Florian Bachmann (Collage)

Die ‹Woz› zeigt, wie die Zwischennutzungen der Stadt Zürich selbstverwaltete Kollektive verdrängen. Ausserdem in der Presse: keine Solaranlage des VBS in Burgdorf und die Stadt St.Gallen als Werkplatz.

Urs Honegger 07.04.2022 11:02

«Unter der polierten Oberfläche der sozialdemokratischen Utopie Zürich spitzt sich derzeit die Raumfrage zu», schreibt die ‹Woz› heute: «Die Räumung des Koch-Areals, der mit Abstand grössten Besetzung der Stadt, rückt immer näher. Das kolossale Polizei- und Justizzentrum, erbaut auf einem Areal, das bis vor wenigen Jahren noch Heimat der Autonomen Schule Zürich (ASZ) war, wird gerade bezogen. Auf der anderen Seite der Gleise wurde letztes Jahr im Gebäude der ehemaligen Zentralwäscherei Zürich (ZWZ) eine riesige Zwischennutzung unter demselben Namen einquartiert – verwaltet von der städtischen ‹Raumbörse Dynamo›». Nicht alle seien damit einverstanden, meint die ‹Woz› und hat sieben Zwischennutzungsprojekte in Zürich besucht, mit mehreren Expert:innen und Politiker:innen gesprochen und «sich so einen Überblick über einen Konflikt verschafft». Zudem wirft der Artikel auch einen Blick auf die Situation in Biel, Basel und Luzern. Weitere Meldungen: – Fünf Restaurants am Zürcher Seebecken werden im regionalen Richtplan als Ausflugsziele eingetragen. Grüne und SVP finden das problematisch – aus ganz unterschiedlichen Gründen, schreibt die ‹NZZ›. – «Deshalb baut die Armee keine Solaranlage»: Ein internes Protokoll des VBS belegt, dass sich die Stadt Burgdorf gegen eine Solaranlage auf der neuen Logistikhalle des Militärs aussprach. Der ‹Bund› berichtet. – «Integratives Wohnen statt Zweitwohnungen»: Die Immo Genossenschaft Engadin hat drei Zweitwohnungen gekauft. Diese sollen nun für sozial benachteiligte Personen genutzt werden. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Die Stadt muss auch ein Werkplatz sein»: Auf dem Areal der Firma Gallus in St.Gallen soll ein «zukunftsgerichteter Werkplatz» entstehen. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Aufgrund einer Neuschätzung von Bauland schliesst die Jahresrechnung von Uzwi...