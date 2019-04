Mitte des Jahres soll der Valser Gemeindeversammlung die Überführung der Felsentherme in eine Stiftung vorgelegt werden, berichtet die «Südostschweiz».

Urs Honegger 01.04.2019 10:38

«Die Verhandlungen mit Immobilienunternehmer und Therme-Besitzer Remo Stoffel tragen offenbar bald Früchte», schreibt die «Südostschweiz»: Wie der Valser Gemeindepräsident Stefan Schmid an der Gemeindeversammlung vom Freitagabend bekanntgeben konnte, seien die gemeinsamen Gespräche mittlerweile so weit fortgeschritten, dass die Errichtung einer Stiftung für die Felsentherme von Peter Zumthor Mitte Jahr dem Souverän zum Entscheid vorgelegt werden kann. Zudem habe Stoffel respektive die Priora AG die Ende März fällige zweite Teilzahlung von 1,5 Millionen Franken an den Bau der neuen Mehrzweckhalle laut Schmid vereinbarungsgemäss geleistet, berichtet die «Südostschweiz».



Weitere Meldungen:



– Die Zürcher Kantonalbank ZKB unterstützt städtische Seeufersanierung und beteiligt sich mit mehreren Millionen Franken an Aufwertungsprojekten. Die «NZZ» berichtet.



– «Teure Fussball-Garderoben»: Der Zürcher Stadtrat will das Garderobengebäude für die Sportanlage Hönggerberg durch einen Neubau ersetzen, schreibt der «Tages-Anzeiger».