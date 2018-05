Statt «Rostbalken» Hochhäuser und Innenhöfe

Text: Urs Honegger / 29.05.2018 10:09

Foto: nauentor.ch

Das vom Architekturbüro Suter & Suter vor vierzig Jahren erstellte Postgebäude am Basler Bahnhof SBB soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Das haben gestern die Post Immobilien AG, die SBB und das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt bekannt gegeben. Die «Basler Zeitung» berichtet: «Die Höhenentwicklung führen wir hier konsequent weiter», zitiert die «BaZ» Basels Kantonsbaumeister Beat Aeberhard, der von einer «langsamen Clusterbildung von Hochhäusern» spricht. So soll im Gundeli ein maximal 87 Meter hoher Turmbau das Ende dieses mächtigen Gleisübergangs markieren, während am anderen Kopfende bei der Nauenstrasse zwei Hochhäuser von ähnlichen Dimensionen geplant sind. In den drei Hochhäusern sollen insgesamt gegen 400 Wohnungen entstehen.

Weitere Meldungen:



– Luzerns Stadtrat lehnt den Maskenbrunnen ab, nachdem der Stadtarchitekt dem Projekt sehr positiv gegenüberstand. Die «Luzerner Zeitung» berichtet.



– Die Landwirtschaft gefährdet die Artenvielfalt: Trotz Bioboom ist die Hälfte aller Vogelarten des Kulturlandes bedroht. Die «NZZ» berichtet.



– Das Bundesgericht spricht sich für Ruhe an der Zürcher Langstrasse aus. «Für die Stadt könnte dies einschneidende Folgen haben», schreibt die «NZZ».



– Wachstum nach innen, ganz ohne zusätzliche Einzonungen: Diesen Grundsatz zementierte das Könizer Parlament gestern einmütig. Der «Bund» berichtet.



– Probefahrt mit der «Rhystärn»: Basler Personenschifffahrt AG präsentiert ihr neustes Motorschiff. Die «Basler Zeitung» war dabei.