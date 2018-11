Die umgenutzten Hangars des geplanten Innovationsparks.

Der Zürcher Regierungsrat will eine Anschubfinanzierung von 217 Millionen Franken für den Innovationspark in Dübendorf, schreibt der «Tages-Anzeiger».

Lilia Glanzmann 29.11.2018 08:18

Auf dem Areal des ehemaligen Militärflugplatzes Dübendorf soll mit dem Innovationspark eine neue Plattform für Forschung und Entwicklung geschaffen werden. Nun entscheidet der Kantonsrat über einen Verpflichtungskredit von 217,6 Millionen Franken für die Baurechte des Bundes, die Erschliessung des Innovationsparks und für dessen Stiftung. Das sei viel, räumte Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh bei der Präsentation ein: Das Ziel bleibe, den Innovationspark einmal eigenwirtschaftlich zu betreiben. Jetzt aber müsse der Kanton die Verantwortung für den nächsten Schritt übernehmen. Ein genauer Zeitplan für die Entwicklung des Gesamtareals steht noch nicht fest. In den vorhandenen Hallen sollen im kommenden Jahr die ersten Forscher und Firmen einziehen, schreibt der «Tages-Anzeiger».

