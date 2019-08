Die Küchenkuh ist teil der Ausstellung «Klimawandel!» im Museum für Angewandte Kunst in Wien. Fotos: EOOS

Eine Ausstellung in Wien zeigt spekulative Designprojekte, die der Ressourcenknappheit entgegentreten, berichtet die «NZZ». Ausserdem in der Presse: Das Aarauer Stadion und Industriebauten in der Südostschweiz.

Anna Raymann 27.08.2019 09:49

Die prekäre Zukunft der Rohstoffversorgung wird unsere Gewohnheiten verändern. Eine Ausstellungen im Museum für Angewandte Kunst in Wien zeigt dazu im Rahmen der «Vienna Biennale for Change 2019» spekulative Designprojekte. Die kritischen Interventionen im Grenzbereich zwischen Kunst und Design befassen sich mit Wertstoffkreisläufen und Energieproduktion. So zum Beispiel die «Küchenkuh» des Wiener Designstudios EOOS: Die Konstruktion produziert aus zerkleinertem Bioabfall Methangas, das im Kissen gespeichert wird und zum Kochen verwendet werden soll. Die Ausstellung zeigt Designprojekte, die auch Fragen offen lassen. «Ohne den Zeigefinger zu erheben, nehmen sie den Besucher in die Verantwortung, seinen persönlichen Umgang mit Ressourcen zu reflektieren», schreibt die «NZZ».

Weitere Meldungen:

– Die neue rot-grüne Mehrheit im Zürcher Kantonsrat krempelt die kantonale Verkehrspolitik um, informiert der «Tages_Anzeiger». Prompt kündigt die SVP ein Referendum an, meldet die «NZZ».

– Die Stiftung Industriekultur Schweiz erarbeitet ein Inventar von wichtigen Bauten in der Südostschweiz, berichtet die «Südostschweiz». (Artikel nicht online)

– Neues Aarauer Stadion nimmt wichtige Hürde: Der Aarauer Einwohnerrat bewilligte die Bau- und Nutzungsordnung für das Gebiet Torfeld Süd und sagte Ja zum Kredit von 17 Millionen Franken für das Stadion, meldet «SRF».

– Die Stadt Bern will die Innenstadt für den Ernstfall aufrüsten. Sie plant die grossen Plätze mit versenkbaren Pollern zu versehen, schreibt der «Bund».

– Stadtentwicklung dürfe nicht dem Meistbietenden überlassen werden, sagt der Humangeograf Daniel Mullis im Interview mit dem «Bund».