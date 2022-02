Das neue Learning Center der Hochschule St.Gallen von Sou Fujimoto.

Urs Honegger 10.02.2022 11:08

Sou Fujimoto für die HSG HSG eröffnet den Neubau des japanischen Architekten. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. Ausserdem in der Presse: der Bieler Westast, die Stahl- und Holzpreise und eine Badi auf dem Kasernenareal. 10.02.2022 11:08

«‹Square›, für Quadrat oder Marktplatz, nennt die Universität St.Gallen ihren neuen Glasbau des japanischen Stararchitekten Sou Fujimoto, der am Sonntag erstmals öffentlich zugänglich ist. ‹Raumschiff› könnte man ihn auch nennen, weniger wegen der Schachtelbauform mit einem Raster von Zehn-mal-Zehn-Meter-Kuben, wohl aber aufgrund seiner Bestimmung als Plattform für den Flug in die Zukunft, den die HSG mit ihm wagen will.» So schreibt das ‹St.Galler Tagblatt› heute über das neue Gebäude der St.Galler Hochschule. Im transparenten Haus sehe man «von überall aus alles, was drin passiert». Und die Durchlässigkeit sei sehr wohl auch wegen aussen gewollt, betonte Rektor Ehrenzeller: «Wir wollen beobachtet werden und der Gesellschaft etwas zurückgeben.» Die Zeitung schliesst: «Viel versprechende Aussichten in einem erstaunlichen Bau, der selber ein Kunstwerk ist und der langen Tradition der HSG in der Verbindung von Architektur und Kunst entsprechend mit namhafter Kunst bestückt ist.» ...