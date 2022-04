Über den Parkfeldern des Disneyland Paris entsteht momentan ein grosses Solarkraftwerk – ein Vorbild für Bern?

In Bern sollen grosse Parkplätze mit Solaranlagen überdacht werden. Der «Bund» berichtet. Ausserdem in der Presse: der Bider-Hangar, Klimaschutz in der Verfassung und ein Drogentreffpunkt als Begegnungszone.

Urs Honegger 13.04.2022 11:19

«Wie man auf Parkwüsten viel Solarstrom produzieren könnte», titelt der «Bund» heute. Der grüne Grossrat Jan Remund will Solardächern über grösseren Parkfeldern auch im Kanton Bern zum Durchbruch verhelfen. «In einem politisch breit abgestützten Vorstoss fordert er eine Solarpflicht für offene Parkfelder oder Parkdecks mit mehr als 20 Abstellplätzen», schreibt die Zeitung. Laut einer Studie, die Remund, beruflich Solarexperte, mitverfasst hat, liessen sich vorsichtig berechnet allein auf solchen Parkfeldern in der Schweiz jährlich 4 Terawattstunden (TWh) Strom produzieren. «Das wären zwei Drittel der Strommenge, welche die zwei AKW Beznau I und II zusammen liefern», schreibt der «Bund». Weitere Meldungen: – «Doch noch eine Lösung für den Bider-Hangar?»: Der denkmalgeschützte Holzbau aus dem Jahr 1928 im Belpmoos ist baufällig. Nun zeigt ein Berner Investor Interesse, sie zu übernehmen und an anderer Stelle neu aufzubauen. Der «Bund» berichtet. – «Das Mäkeln, das Mimimi über die eigene Stadt: Das ist typisch Basel»: Geschäftsführer des Stadtkonzepts Basel spricht in der «Basler Zeitung über die Krise der Basler Innenstadt. – «Soll Klimaschutz ein Verfassungsauftrag sein?»: Bald entscheiden die Stimmberechtigten im Kanton Zürich, ob die Eindämmung der Treibhausgase ein verbindliches Ziel der Politik wird. Die «NZZ» berichtet. – «Aus dem früheren Drogentreffpunkt wird eine Begegnungszone»: Die Stadt Zürich will das Gebiet um den Klingenpark im Kreis 5 aufwerten. 54 Parkplätze werden aufgehoben, 56 neue Bäume gepflanzt. Der «Tages-Anzeiger» berichtet. – «Blockade am Berg»: Die Gebirgskantone wollen die Energieanlagen in die eigenen Hände nehmen – und bringen so den Ausbau der Wasserkraft in Gefahr, schreibt die «NZZ»....