Waldstadt Zürich 1971 geplant: die ringförmige Bebauung hätte sich vom Dolder zum Loorenkopf und im Bogen zurück zum Zoo gezogen. Auf dem Plan sind die Anschlüsse für Autobahn und U-Bahn eingezeichnet.

Urs Honegger 02.09.2021 09:33

Vor fünfzig Jahren wollte der Zürcher Stadtrat eine gewaltige Stadt in der Stadt mit bis zu 100 000 Einwohnern errichten. Die «NZZ» berichtet. Die Waldstadt, so sollte die neue Stadt aus naheliegenden Gründen heissen, hätte gewaltige Dimensionen gehabt; über eine Länge von 4,5 Kilometern hätte sie sich vom Dolder-Wellenbad zum Aussichtsturm Loorenkopf und von da im Bogen wieder zurück zur Tramstation beim Zoo hingezogen. «Endlich eine Idee!», titelte eine Gratiszeitung, nachdem die Stadtregierung die Waldstadt als Mittel gegen teure Wohnungen und Abwanderung von Familien präsentiert hatte. «Die Zersiedelung des Landes durch die ‹Streubauweise› war schon damals ein vieldiskutiertes Thema», schreibt die «NZZ». Der Stadtrat setzte deshalb auf Konzentration, auf sehr hohe Dichte. Mit der Waldstadt, so war er überzeugt, habe er ein Siedlungsprojekt entworfen, «das sämtlichen heute aktuellen städtebaulichen Forderungen gerecht wird».

Der Kantonsregierung behagte die Idee nicht: «Es bleibt ernstlich zu bezweifeln, ob ein solcher, der Massierung und dem Gigantismus huldigender Städtebau der seelischen Entfaltung des einzelnen Menschen und der gesunden Entwicklung der Gesellschaft förderlich sei», zitiert die «NZZ» die ablehnende Stellungnahme des Regierungsrats. Wohlwollende Stellungnahmen hörte man danach plötzlich nicht mehr, «die Sache ist vom Tisch», heisst es weiter. Überhaupt bekomme der Fortschrittsglaube in den Siebzigern einige gröbere Risse: «1973 wird in einer Volksabstimmung das Projekt für eine Zürcher U-Bahn abgelehnt. Grossprojekte wie das Schauspielhaus von Jørn Utzon oder das Opernhaus von William Dunkel versanden, der Seepark von Werner Müller wird in der Volksabstimmung verworfen, und einige Jahre später sprechen sich Zürcherinnen und Zürcher sogar für ein Hochhausverbot für die Innenstadt aus.»



