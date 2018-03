Der SBB-Landausverkauf

Mit 94,4 Millionen Quadratmeter Land, einer Fläche zweieinhalb Mal so gross wie Basel, sind die SBB der grösste Grundbesitzer der Schweiz. Seit CEO Andreas Meyer 2007 das Ruder übernahm, haben sie Grundstücke im Wert von 1,5 Milliarden Franken abgestossen. Mittelfristig kündigt die Homepage von SBB Immobilien an, Objekte und Areale in ähnlichem Verkaufsvolumen auf den Markt zu bringen. Viele Grundstücke gehen an kommerzielle Privatanleger wie Banken und Immobiliengesellschaften oder an Pensionskassen. SP-Nationalrätin Jacqueline Badran wettert über die «Veruntreuung von Volksvermögen». Der ‹Sonntagsblick› sieht das Tafelsilber verscherbelt «und der Bundesrat schaut weg». Denn dieser verlangt von der SBB, jährlich 150 Millionen Franken aus dem Immobilienbereich in die Infrastruktur zu stecken. Allerdings gibt er nicht vor, ob das Geld aus Vermietungen oder aus Verkäufen stammt. Ersteres Modell betrachtet der ‹Sonntagsblick› als nachhaltiger, denn die Immobilienpreise steigen seit Jahrzehnten und selbst die die SBB-Landreserven sind nicht unerschöpflich.

Weitere Meldungen:



– Die Stadt Basel und der lokale Gewerbeverband streiten schon länger über das Lysbüchel-Areal (siehe hier). Nun diskutieren beide in der ‹Basler Zeitung› mit Stadtdenker Philippe Cabane über nötige Innovationen im Gewerbe – und in Planungsprozessen. (Gespräch nicht online)



– Bald zügeln vier Holzbauelemente vom Robotic Fabrication Laboratory der ETH zum Forschungshaus Nest von Empa und Eawag. Die ‹NZZ› war in der Fertigungshalle und zeigt sich begeistert über den «Tanz der Roboter».



– Statt Aushubmaterial zu deponieren könnte man daraus Beton machen. Die ‹Luzerner Zeitung› stellt zwei Ebikoner Unternehmen vor und ihren ambitionierten Plan.



– Nach der ersten Verkehrstoten eines selbstfahrenden Uber-Fahrzeugs, diskutiert auch der ‹Tages-Anzeiger› über die «Schwächen der autonomen Autos».