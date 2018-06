Nationalbank besorgt um Immobilienmarkt

Am Donnerstag veröffentlichte die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihren Bericht zur Finanzstabilität. Darin spielt der Hypothekarmarkt eine grosse Rolle. «Banken sollen bei hypotheken strenger werden», bringt es der ‹Tages-Anzeiger› auf den Punkt. Dahinter steckt folgende Entwicklung: Obwohl die Zinsen von 1,8 Prozent vor zehn Jahren auf 1,2 Prozent sanken, haben sich die Erträge aus dem Zinsgeschäft gesteigert. Konkret haben die Banken ihre schlechtere Marge also durch eine Ausweitung der Kreditmenge überkompensiert. Die Folge ist, «dass die finanzielle Tragbarkeit bei den Kreditnehmern abnimmt», schreibt die ‹NZZ›. Das Verhältnis zwischen Kreditvolumen und Einkommen hat «einen historischen Höchstwert erreicht». Trotz mehrheitlich guter Kapitalausstattung inlandorientierter Banken sieht die SNB darum insgesamt «gestiegene Risiken im Hypothekarmarkt» und fordert «gezielte Massnahmen» – «zu Recht», kommentiert die ‹NZZ›. Übrigens: «Trotz guter Konjunktur bekräftigen die Währungshüter ihre expansive Geldpolitik», schreibt die ‹NZZ› andernorts.

Weitere Meldungen:

– Die jährliche «Wanderstatistik» von Basel zeigt, wer in die grossen Neubauprojekte gezogen ist: «June, Familien und Ausländer», titelt die ‹Basler Zeitung›.



– Der Event ‹Movin' On› in Montreal habe sich zum «Davos der nachhaltigen Mobilität» entwickelt, schreibt die ‹NZZ›-Wochenendbeilage. Nebst Brennstoffzellen und Selbstfahren dreht sich viel darum, Plastik durch natürliche Materialien zu ersetzen, selbst bei Autoreifen.



– «Note 4,5 und viele Hausaufgaben», urteilen die Teilnehmer der Velo-Spazierfahrt der SP Rapperswil-Jona. Die ‹Südostschweiz› berichtet, was zur Velostadt noch fehlt.