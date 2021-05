Die Hallen 52/53 war als Grossgiesserei einst die längste Halle auf dem Winterthurer Sulzer-Areal (Foto 1990). Fotos: ETH-Bibliothek, Bildarchiv (Hans-Peter Bärtschi)

Die Winterthurer Siska-Immobilien baut die Halle 53 auf dem Sulzer-Areal um. Ausserdem: Kultur in der Waadt, Besetzung in Bern, keine Lust auf Road Pricing in der Zürcher Regierung und der Klimawandel.