Der «Bund» kritisiert die neue Sporthalle Spitalacker in Bern. Schuld an den Mängeln sei das «Wettbewerbsprozedere». Fotos: Rolf Siegenthaler/Michael Blaser via kastkaeppeli.ch

«Sich mit prominent bestückten Jurys profilieren»

Der «Bund» kritisiert die Sporthalle Spitalacker in Bern. Schuld an den Mängeln sei das «Wettbewerbsprozedere». Ausserdem in der Presse: der Vortex-Campus in Lausanne, die Basler Osttangente und Homo Ätr.

Urs Honegger 22.09.2020 10:35