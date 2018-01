Sexkino unter Denkmalschutz

Der Zürcher Stadtrat stellt das Kino in Oerlikon unter Schutz.

Andres Herzog / 5.01.2018

Foto: lokalinfo.ch

Seit einigen Jahren streitet Zürich darum, ob ein Kino in Oerlikon als historischer Zeitzeuge zu erhalten sei. «Nun will der Stadtrat das Objekt, 1950 nach Plänen von Werner Stücheli erbaut, definitiv unter Denkmalschutz stellen», berichtet die «NZZ». Der Stadtrat ist der Ansicht, dass die Liegenschaft «dem Massenmedium des Films mit der auskragenden Leinwandnische zu einem städtebaulich prominenten Auftritt» verhilft. Der einst als Kino Sternen genutzte Saal wird seit bald zwanzig Jahren als Sexkino genutzt, schreibt die Zeitung. Bereits 2015 hatte der Stadtrat das Haus unter Schutz gestellt, wogegen die Besitzer Einsprache erhoben. Das Verwaltungsgericht verlangte ein ergänzendes Gutachten, um zu klären, «welche Hausteile schützenswert seien und welchen Stellenwert der mehrfach prämierte Bau im Gesamtwerk des Architekten einnehme», so die «NZZ». Das Gutachten, das mittlerweile vorliegt, stützt die Einschätzung des Stadtrats und verlangt, das Haus als «wertvoller Bauzeuge der Architektur der Nachkriegsmoderne» vollumfänglich zu erhalten. Es läuft eine dreissigtägige Rekursfrist.

