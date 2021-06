Frank Gehry Turm im neuen Park in Arles. Fotos: Adrian Deweerdt

Die Basler Mäzenin Maja Hoffmann eröffnet ihren Park in Arles – mit dabei ist Frank Gehry. Die «Basler Zeitung» berichtet. Ausserdem in der Presse: Kampf gegen Implenia und Clou Architekten in Dübendorf.