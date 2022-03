Die Primarschule in Gando. Fotos: Simeon Duchoud / Francis Kéré

Jonathan Jäggi 16.03.2022 10:18

«Seine Gebäude, für und mit Gemeinschaften, sind direkt von diesen Gemeinschaften» Der Architekt Diébédo Francis Kéré erhält den Pritzkerpreis 2022. Die «NZZ» berichtet. Ausserdem: Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Böden, Zürcher Lärmquellen und Informationen zum Bachgrabenquartier. 16.03.2022 10:18

Die Jury begründete die Wahl des Pritzkerpreisträger Diébédo Francis Kéré mit dem integrativen Prozess seiner Arbeit, schreibt die «NZZ» heute. «Seine Gebäude, für und mit Gemeinschaften, sind direkt von diesen Gemeinschaften – in ihrer Erschaffung, ihren Materialien, ihren Programmen und ihren einzigartigen Charakteren.» Kérés Karriere hat sich nie am Monumentalen, immer zuerst am Sozialen festgemacht, schreibt die Zeitung. So entwarf er die Primarschule in seinem Heimatdorf Gando in Burkina Faso während seines Studiums an der TU Berlin mithilfe der Dorfbevölkerung. Die von Kéré gegründete Stiftung «Schulbausteine für Gando e. V.» ermöglichte den Bau der unterdessen als beste des Landes gelobten Schule. Der Architekt macht keinen Unterschied zwischen dem Persönlichen und dem Allgemeinen: «Ich betrachtete meine Arbeit als eine private Aufgabe und als Pflicht gegenüber der Gemeinschaft.» Hier schliesse Kéré nicht nur die eigenen, neuen Entwürfe in seine Arbeit ein, sondern auch ...