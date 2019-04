Die 1931 eröffnete George-Washington-Bridge ist Othmar H. Ammanns erster Wurf.

Urs Honegger 04.04.2019 08:16

Der Architektur seien schon viele filmische Denkmäler gesetzt worden, meint die «NZZ» zum Film «Gateways to New York», jetzt sei ein Ingenieur an der Reihe: Othmar H. Ammann kam 1904 nach New York und baute dort mehrere Brücken, die als «Monumente der klassischen Moderne» zurückbleiben. Ammann beschreibt sein Werk so: «Eine Hängebrücke ist ja nichts anderes als ein Wäsche-Seil, das man über zwei Pfosten legt... links und rechts befestigt... und dann die Wäsche – also in diesem Fall die Fahrbahn – darunterhängt... eigentlich ganz einfach.»



Weitere Nachrichten:



– Die Stadt Zürich hat die denkmalgeschützte Alte Trotte renoviert. Jetzt sollen die 13 Zimmer mit Leben gefüllt werden. Der «Tages-Anzeiger« berichtet.



– Der Bundesrat unterstützt den Bau einer unterirdischen Gütertransportbahn. Aber nur, falls kein Bundesgeld nötig ist, schreibt die «Südostschweiz».



– «Ein Wasserklosett für die hohen Herren»: Die Berner Denkmalpflege schliesst ihre Bauernhaus-Buchreihe ab. Der «Bund» berichtet.



– «Mehr Ampelstau an der Stadtgrenze»: Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement fordert sieben neue Verkehrsdosieranlagen. Die «Basler Zeitung» berichtet.