Luzerner Schulhaus Grenzhof unter Denkmalschutz

Fotos: Kantonale Denkmalpflege Luzern

Der Luzerner Stadtrat muss die Abrisspläne für das Schulhaus Grenzhof in Littau aufgeben. Die kantonale Denkmalpflege beurteilt die Schulanlage aus dem Jahr 1964 als «besonders schutzwürdig».

Anna Raymann 20.08.2018 10:08

Seit Monaten wird über den Abriss des Schulhauses Grenzhof diskutiert. Nachdem sich Architektenverbände und Parteien gegen die Pläne des Luzerner Stadtrats stellten, tritt nun auch der Kanton für den Erhalt der Schulanlage von 1964 ein und stellt sie unter Denkmalschutz. Der Bau der Luzerner Architekten Friedrich E. Hodel und Hans U. Gübelin sei «besonders schutzwürdiges Kulturdenkmal, an dessen Erhalt ein hohes öffentliches Interesse besteht», argumentiert die kantonale Denkmalpflege. Damit sind die Pläne des Stadtrats nicht mehr realisierbar, den Schulbetrieb zugunsten einer Wohnüberbauung ins nahe Rönnimoos zu verlagern. Der Kanton plädiert stattdessen für eine 28 Millionen schwere Sanierung der Schulanlage. Darüber muss die Stadt Luzern allerdings selbst entscheiden. Die «LZ» informiert.

