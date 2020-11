Morgen öffnet ‹The Circle› am Flughafen Zürich. Fotos: Flughafen Zürich

Morgen öffnet ‹The Circle› am Flughafen Zürich. «Zur Unzeit», findet die «NZZ» und fragt bei Experten nach. Ausserdem in der Presse: Kritik an Berner Velonetz und Motion gegen Basler Windpark.