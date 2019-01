Die Massnahmen gegen die Zersiedelung zeigen Wirkung. 15 Kantone haben ihre Richtpläne angepasst und sind daran, überdimensionierte Bauzonen zu reduzieren. Fotos: Gian Paul Lozza

Anna Raymann 15.01.2019 10:05

Die Realität sei der Zersiedelungsinitiative bereits einen Schritt voraus. Viele Kantone seien nun daran, ihre Baulandreserven nicht nur zu stabilisieren, sondern tatsächlich zu reduzieren. Zwar gebe es riesige Bauzonen – besonders die Kantone Jura und Wallis haben in den letzten Jahren kräftig eingezont. «Von den insgesamt 232 000 Hektaren, die in der Schweiz als Bauzonen definiert wurden, sind zwischen 25 700 und 40 500 Hektaren noch nicht überbaut. Auf dieser Fläche könnte man die Stadt Basel elfmal unterbringen», heisst es in der «NZZ». Ein Grossteil dieses Baulands sei allerdings schlecht erschlossen, liege also am falschen Ort. Mit dem Raumplanungsgesetz, das 2014 in Kraft trat, sei man dieses Problem bereits angegangen. 24 Kantone reichten ihre überarbeiteten Richtpläne ein, der Bundesrat genehmigte 15 davon. Neun seien noch in Prüfung.

Weitere Meldungen:

– «Die Zeughäuser sind wieder zurück auf Feld 1»: Der Kantonsrat beerdigt die Zukunftspläne für das Kasernenareal in Zürich. Die «NZZ» berichtet».

– Die geplante Wohnsiedlung Leutschenbach stösst auf Widerstand: SVP und FDP wollen, dass die Stadt Zürich nicht selber baut, schreibt der «Tages-Anzeiger».

– Ein Überfluss an Bürofläche und die Wohnungsnot in der Stadt Bern lassen die Investoren umdenken. Aus den Büros von Post und Swisscom werden Wohnungen, berichtet der «Bund».

– Im Rontal ist ein weiteres Grossprojekt geplant. Rund 350 Wohnungen sollen im neuen Rontalzentrum entstehen, schreibt die «LZ».

– Weniger Trams in der Basler Innenstadt, schnellere Verbindungen und die Erschliessung neuer Quartiere. Über die Änderungen für das Basler Tramnetz informiert die «BZ».