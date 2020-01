Urs Honegger 16.01.2020 10:56

Am Mittwoch meldete sich Christoph Sauter, ehemaliger Chefbeamte der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, auf dem Online-Portal ‹Inside Paradeplatz› mit einem «gepfefferten Meinungsartikel fulminant zu Wort», berichtet die «NZZ». Der Titel: «Rosengartentunnel – ein selbstverliebtes Strassenprojekt». In zehn kurzen Abschnitten zerreisst Sauter das Projekt, über das die Zürcher Stimmbevölkerung am 9. Februar befindet. «Der Mehrwert für den Verkehr im Kanton Zürich ist nicht zu erkennen», schreibt er. Der geplante Tunnel beginne nicht da, wo sich der Verkehr staue, sondern mitten in der Stadt, die Verkehrsführung sei «völlig abstrus». Zudem sei das Projekt mit 1100 Millionen Franken masslos überteuert. Die «NZZ» interpretiert Sauters Meinungsbeitrag «als persönliche Abrechnung mit seiner ehemaligen Chefin Walker Späh». Seit dreissig Jahren kämpfe diese für die Tunnellösung. «Zuerst als Quartierbewohnerin, dann als Kantonsrätin und heute als Regierungsrätin; es gilt als ihr wichtigstes politisches Projekt.» Die Rosengarten-Abstimmung ist auch im «Tages-Anzeiger» Thema: Laut Tamedia-Umfrage liegen die Befürworter des neuen Tunnels und Trams zurzeit vorn.



Weitere Meldungen:



– «Der Grosse Rat will Antworten zum Biozentrum-Debakel»: Viel höhere Kosten und eine deutlich längere Bauzeit, eine parlamentarische Sonderkommission untersucht die Pannen rund um das Biozentrum. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Opposition gegen Neubau beim Goetheanum»: Eine Überbauung könnte den Blick auf das Basler Goetheanum trüben. Ein neu gegründeter Verein deshalb kämpft für Natur- und Denkmalschutz. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Singapur kann Bern als Vorbild dienen»: Grüne Hochhäuser dämmen die Nachteile der Beton-Hochhäuser ein. In Wabern steht bereits eines, berichtet der «Bund».



– «So gespenstisch sind die Wände gegen das Böse»: Lärmschutzwände haben zwar alle denselben Zweck - für die Gestalter sind sie aber ein grosses Tummelfeld. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Plötzlich gibt es dreimal so viele 5G-Antennen»: Vor einem Monat waren schweizweit erst rund 660 Antennen in Betrieb, nun sind es bereits über 2000. Das zeigt eine Datenauswertung. Der «Tages-Anzeiger» informiert.



– «Es ist okay, etwas nicht zu verstehen»: Der isländische Künstler Olafur Eliasson stellt in Zürich aus. Der «Tages-Anzeiger» hat ihn in seinem Berliner Studio zum Interview getroffen.