Schiffeversenken mit Baukultur

Gross und rot ist das Inserat, das der Glarner Heimatschutz geschaltet hat. Vor einer Sitzung des Landrats warnt er vor dem «Schiffeversenken mit Glarner Baukultur». Laut ‹Südostschweiz› geht es um eine Anpassung der kantonalen Natur- und Heimatschutzverordnung. Ein überwiesener SVP-Vorstoss will, dass pro Gemeinde bloss noch ein «charaktergleiches Objekt» inventarisiert wird. Konkret: Nicht mehr als ein schützenswerter Güterschuppen pro Dorf. Der Heimatschutz befürchtet «irreversiblen Schaden an unserem Kulturgut» – und spannt zusammen mit SP, Grünen, Architekturforum, Historischem Verein und den Gemeinden Glarus Nord und Glarus Süd.

Weitere Meldungen:



– Der grösste Immobilienbesitzer Spanien ist ein US-Investmentfonds. Laut ‹NZZ› drängt so viel internationales Geld in den Markt, «dass Einheimische kaum noch mithalten können».



– Kalifornien rechnet mit immer mehr Dürren und Hochwasser. Der ‹Deutschlandfunk› berichtet, wie Stadtplaner nach Lösungen wider den Klimawandel suchen.



– Bekommt Zürich bald eine neue Grossbibliothek? Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet über 80 Fakultätsbibliotheken, einen Bauplatz an der Gloriastrasse und den ersten «Konsolidierungsschritt» auf dem Weg zur «Bibliothek der Zukunft».



– Kriens diskutiert seit längerem, wie das Parkplatzreglement modernisiert werden könnte. In einem sind sich alle einig, schreibt die ‹Luzerner Zeitung›: Untergrenzen scheinen in Zeiten von ÖV- und Velo-freundlichen Verkehrskonzepten aus der Zeit gefallen.



– «Bares statt Baueinsprache», titelt die ‹NZZ› und erklärt: Weil Rekurse Zeit und Geld kosten, erwirken «kluge Bauherren» mit Geldangeboten oft einen Rückzug.



– Kommenden Sonntag wird der renovierte Churer Stadtgarten eingeweiht. Laut ‹Südostschweiz› wir der «ehemals vernachlässigte Park zu einer städtischen Oase».