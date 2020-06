Studierende der EPFL haben in Évian-les-Bains Pavillons aus Holz gebaut. Fotos: Dylan Perrenoud

Anna Raymann 10.06.2020 10:58

Die Vorteile liegen eigentlich auf der Hand, heisst es im Berner Regionaljournal von «SRF». Holz ist einheimisch, ökologisch, schön und elegant – aber auch entsprechend teurer. So verteuert sich der Campus Biel, weil mit Holz gebaut werden soll. Das Berner Kantonsparlament verordnete die Architekten dazu, Holz aus dem Berner Staatswald zu verwenden – laut Bericht ein Kostentreiber. Dennoch gebe es immer wieder Vorschläge – von rechts und links – Behörden dazu zu verpflichten, mit Holz zu bauen. Der bernische Grosse Rat hat sich etwa am Montag dafür ausgesprochen, dass der Kanton «wo immer möglich» mit Holz bauen soll. Andreas Müller, Professor an der Fachhochschule Bern und Leiter des Instituts für Holzbau, Tragewerke und Architektur, betont in der Sendung: «Ich halte es für legitim, wenn der Kanton zum Bauen mit Holz verpflichtet wird.»

Weitere Meldungen:

– Architektin und Städteplanerin Fabienne Hoelzel sagt bei «SRF4 News», dass Wohn- und Arbeitsräume flexibler und näher zusammenrücken müssen: «Wir brauchen nicht grössere, sondern bessere Wohnungen.»

– Auch in der «NZZ» geht es um die Auswirkung der Pandemie auf die Raumplanung: «Die Corona-Krise hat Zweifel am Grundsatz der Siedlungsentwicklung nach innen geweckt.»

– Der Projektwettbewerb für das Chamer Areal Hinterberg Süd ist entschieden. Das Siegerprojekt stammt von CST Architekten und Iten Landschaftsarchitekten, meldet die «LZ».

– Das Referendum gegen den Bau des Hafenbeckens 3 ist eingereicht. In Basel-Stadt wird das Volk das letzte Wort haben. «Lasst solche Projekte nicht scheitern», kommentiert die «BaZ».

– Die neue Brücke in Genua ist fast fertig, gebaut in Rekordzeit. Für Marco Bucci, Bürgermeister und Brückenkommissar, stand das Gelingen niemals infrage. Die «NZZ» berichtet.