Andres Herzog 04.03.2022 10:15

Russland ohne grosse Architektur Die Büros von Zaha Hadid, David Chipperfield, OMA und MVRDV stoppen wegen des Ukraine-Kriegs ihre Projekte, schreiben die Tamedia-Zeitungen. 04.03.2022 10:15

Russland habe in den vergangenen 20 Jahren, ähnlich wie China oder die arabischen Emirate, gerne mit spektakulären Gebäuden der internationalen Architektenelite für Aufsehen gesorgt, schreiben die Tamedia-Zeitungen. «Was andernorts an Budgets oder Bauauflagen scheiterte, war hier möglich.» Doch damit ist bis auf Weiteres Schluss. Viele bekannte Büros von Zaha Hadid über David Chipperfield und OMA bis MVRDV legen ihre Projekte in Russland wegen des Kriegs in der Ukraine auf Eis. Betroffen von dieser Entscheidung ist etwa die renommierte Neue Tretjakow-Galerie in Moskau, an der OMA schon seit Jahren arbeitet. MVRDV plant unter anderem am knapp 80 Meter hohen Wohngebäude «Red 7» in Moskau nicht mehr weiter. David Chipperfield pausiert die Sanierung des Zentralen Telegrafengebäudes in Moskau aus den Zwanzigerjahren. Neben den Büros kommen nun auch Architekturorganisationen unter Zugzwang, wie es im Artikel heisst. «Die Nationale Architektenunion der Ukraine fordert die Internationale Architektenuni...