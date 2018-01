Romanshorn geht neue Wege

Am Mittwoch hat Romanshorn den überarbeiteten Bau- und Zonenplan vorgestellt. Die Hafenstadt wechselt als erste Gemeinde in der Ostschweiz zu einem neuen Berechnungsmodell, schreibt die «Thurgauer Zeitung». Wurde bis anhin über die Ausnützungsziffer geregelt, wie dicht ein Grundstück überbaut werden kann. An ihrer Stelle möchte die Hafenstadt die Grünflächenziffer einführen – als erste Gemeinde in der Ostschweiz. Die Stadt schlägt zwei zusätzliche Massnahmen vor: Erstens müssen in den Zonen W3/WA3 und W4/WA4 (neu) mindestens zwei beziehungsweise drei Vollgeschosse gebaut werden. Und bei einer Unternutzung der Parzelle von mehr als 30 Prozent muss der Bauherr zweitens einen Nachweis erbringen, wie er nachverdichten kann.