Roche expandiert in der Agglo

Das Areal Kaiseraugst des Pharma-Giganten Roche wächst, seit 2015 wurden eine Milliarde Franken investiert. Die ‹Basler Zeitung› berichtet über das neu gebaute, globale IT-Innovationszentrum. Das angeschlossene Parkhaus trage die grösste Solaranlage an einer Gebäudefassade der Schweiz. Das ist löblich, aber die ‹NZZ› berichtet über die längeren Arbeitswege der umgesiedelten Mitarbeiter. Edle Büroräume sollen diese vergessen machen, doch das Problem liegt laut Kommentar (nicht online) andernorts: Viele, die zuvor mit dem öffentlichen Verkehr kamen, fahren nun Auto. Zwar müssen die Mitarbeiter für Parkplätze bezahlen und es gibt einen Shuttleservice. «Doch all dies verhindert nicht, dass Roche an einem grossen Standort der Gruppe primär den – umweltschädlichen – Privatverkehr fördert.»

Weitere Meldungen:



– «Nirgends sind die Rahmenbedingungen für Tesla-Laster besser als in der Schweiz», schreibt Peter Bodenmann in seiner ‹Weltwoche›-Kolumne.



– «Schwimmen, wo heute noch Abfall brennt», titelt die ‹NZZ›. Die Stadt Zürich braucht dringend ein neues Hallenbad. Derzeit prüft sie, ob dieses auf dem Areal der ab 2022 nicht länger gebrauchten Kehrichtanlage Josefstrasse entstehen könnte.