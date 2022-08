375 neue Wohnungen planen die SBB auf dem Neugasse-Areal in Zürich. Fotos: SBB CFF FFS

In Zürich wird mit harten Bandagen um günstige Wohnungen auf dem Neugass-Areal gekämpft. Ausserdem in der Presse: 50 Jahre Parking de la Riponne in Lausanne und mehr klimagerechte Siedlungsstruktur in Bern.

Roderick Hönig 29.08.2022 10:36

Die Fronten auf dem Neugass-Areal in Zürich scheinen unvereinbar: 375 neue Wohnungen planen die SBB auf dem Neugasse-Areal in Zürich. Eine Widerstandsgruppe aus Anwohnern und Politikerinnen wollen, dass dort günstige Wohnungen entstehen. Ihre Initiative verlangt, dass die Stadt das 30’000 Quadratmeter grosse Grundstück zu einem «fairen Preis» kauft. Die SBB wollen nicht verkaufen und drohen, darauf zu verzichten, das Grundstück zu entwickeln, wenn der ausgehandelte Kompromiss nicht angenommen wird. Der Tages-Anzeiger hat zur Abstimmung die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt. Weiter in der Presse: – Berner Regierungsrat will die Themen Klima und Mobilität besser im kantonalen Richtplan verankern. Zwei neue Themen will er einbauen: Förderung der klimagerechten Siedlungsstruktur sowie Sicherung von Waldleistungen vor dem Hintergrund der Klimaveränderung, schreibt die Berner Zeitung. – Am 29. August 1972 wurde die erste Hälfte der Tiefgarage im Zentrum von Lausanne unter großem Jubel in Betrieb genommen. 428 Parkplätze wurden im Parking Riponne zur Verfügung gestellt. 24 Heures blickt zurück....