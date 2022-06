Hans Hilfikers Zukunftsvision für alle Bahnhöfe der Schweiz von 1955. Fotos: Adolf Reck / ETH-Bildarchiv

Axel Simon 03.06.2022 09:51

Relikt einer glorifizierten Zeit Der Designer Hans Hilfiker entwarf 1955 nicht nur die berühmte SBB-Uhr, sondern auch den Bahnhof Winterthur Grüze als Zukunftsmodell. Dessen radikalen Perrondächer wirken heute aus der Zeit gefallen. 03.06.2022 09:51

Einst standen die flugzeugartigen Perrondächer für Zukunft und Fortschritt, heute hat sich ihre Wahrnehmung grundlegend verändert, schreibt Giorgio Scherrer in der NZZ. Hilfiker entwarf in Winterthur einen Prototyp für den Bahnsteig der Zukunft: gegen die Gleise offen, funktional und seriell herstellbar. Über die Schiene wurden die Elemente angeliefert und in einer einzigen Nacht zusammengesetzt. In den wenigen Stützpfeilern integriert waren Nebenfunktionen wie Schaukasten oder Telefonkabine. Jedes Bahnperron in der Schweiz sollten diese Dächer überspannen. Es war der Versuch, das Image der nach dem Krieg veralteten Bahn als moderne Infrastruktur wiederherzustellen. «Es ging mir darum, den Bundesbahnen ein Dach von heute zu machen», sagte Hilfiker im Schweizer Fernsehen, «ein Dach, das den heutigen Zeitgeist ausdrückt.» Der SBB waren die Dächer dann doch zu radikal und aufwändig. Sie konzentrierte ihre Corporate Identity auf Bahnhofsschilder und -uhren. Heute, so schreibt die NZZ, sei der Bahnhof «keine Visitenkarte» und wirke «wie aus der Zeit gefallen». Immerhin: Heute stehen sie unter Schutz. Und das ehemalige Winterthurer Industrie- wandelt sich zum Wohnquartier. Sein Bahnhof soll bis 2035 zur zweitwichtigsten ÖV-Drehscheibe der Stadt werden. Eine neue Chance für die Hilfiker-Flügel? Weitere Meldungen: - Heute kommentiert der Tages-Anzeiger den Masterplan für den Stadtraum um den Zürcher Hauptbahnhof. Er kontert die bürgerliche Kritik und stellt drei Fragen: Ist es unrealistisch, dass es auf dem Bild so wenig Autos hat? (weniger Autos ist das Ziel.) Wo ist auf dem Bild Platz für all die Lieferwagen, die das Shop-Ville versorgen? (Der Güterverkehr ist gewährleistet.) Sind die vielen Bäume auf dem Bild ein Luxus, der an diesem Ort fehl am Platz ist? (Das Begrünungsprogramm ist demokratisch legitimiert.) - Ausserdem im Tages-Anzeiger (und alle anderen ...