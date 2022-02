Referendum gegen den Sondernutzungsplan: das Projekt Unterdorf in der Ausserrhodener Gemeinde Speicher. Fotos: APZ

Erstmals wird im Appenzell das Referendum gegen einen Sondernutzungsplan ergriffen. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet. Ausserdem in der Presse: die Baselländer Klimainitiative und Solaranlagen in den Alpen.

Urs Honegger 03.02.2022 10:36

Seit der Revision 2016 ist im Baugesetz des der Kanton Appenzell Ausserrhoden das fakultative Referendum gegen den Sondernutzungsplan festgeschrieben. «Zonenplan und Baureglement kommen regulär vors Volk. Mit einem Sondernutzungsplan ist eine Abweichung von der Regelbauweise zulässig», schreibt das «St.Galler Tagblatt». Somit können die Vorgaben in Zonenplan und Baureglement, über welche ja einst abgestimmt wurde, bis zu einem gewissen Grad umgangen werden. Darum wurde ins kantonale Baugesetz die Möglichkeit eines fakultativen Referendums aufgenommen. «Das fakultative Referendum für Sondernutzungspläne soll die demokratische Mitbestimmung bei der Erneuerung eines bereits weitgehend überbauten Gebiets sichern und so zur Akzeptanz der Innenentwicklung in einer Gemeinde beitragen.» Jetzt wurde das fakultative Referendum zum ersten Mal ergriffen, gegen den Sondernutzungsplan des Projekts Unterdorf in der Ausserrhodener Gemeinde Speicher. «Rund 300 Unterschriften von Anwohnerinnen und Anwohnern ging...