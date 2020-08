Die Anlage des Schweizer Kompetenzzentrums für angeborene Taubblindheit. Fotos: Rasmus Norlander

Jonathan Jäggi 24.08.2020 10:35

Die «NZZ» besucht das Wohn- und Schulhaus «Tanne» in Langnau am Albis: «Im Glanz der Glasur spiegelt sich der Freiraum zwischen den Bauten, der eine Art Dorfplatz innerhalb der Anlage des Schweizer Kompetenzzentrums für angeborene Taubblindheit bildet. Er ist öffentlich zugänglich und gleichzeitig ein Ort der Geborgenheit für die Menschen, die hier zur Schule oder in die Kita gehen, wohnen und arbeiten und sich dabei auch mit Mehrfachbehinderung zurechtfinden.» Die Orientierung geschehe über die verschiedenen Sinne, Hören, Sehen, Riechen und Tasten ergänzen sich. Dieses Zusammenspiel ist hier besonders wichtig, denn die Schüler und Bewohner der «Tanne» sind mit mehrfachen Sinneseinschränkungen zur Welt gekommen. So machten sich die Architekten für dieses Projekt viele Gedanken, wie ihr Entwurf die Raumwahrnehmung unterstützen könnte. «Das Schul- und das Wohngebäude, welche die Anlage seit dem letzten Jahr ergänzen, sind ein Lehrstück für das Bauen für besondere Bedürfnisse geworden. Und darüber hinaus auch für eine sensible und ganzheitliche Raumgestaltung, in der jede Oberfläche, jede Farbe, jede Kontur und jeder Lichteinfall eine Rolle spielen.»



Weitere Meldungen:

– Das Architekturbüro Kooperative E45 gewinnt den Wettbewerb für preisgünstige Wohnungen an der Hochbergerstrasse in Kleinhüningen, informiert die «Basler Zeitung».

– «Ein Olgiati-Bau fügt sich neu ins Basler Stadtbild»: Der Flimser Architekt Valerio Olgiati vollendet seinen neusten Bau dem Centralbahnplatz. Die «Südostschweiz» berichtet.

– Im neuen Saal des Basler Stadtkasino kommt das Orchester «mit einer Brillanz zur Geltung, die man bisher so nicht kannte», schreibt die «Basler Zeitung».

– Remo Stoffel saniert die Villa «Sumatra» am Churer Bahnhof, berichtet die «Südostschweiz».

– «Das Volk gestaltet die Mitte seiner Stadt»: Zentrumsgestaltung von unten Mitten in Schlieren sind 200 Meter Kantonsstrasse für Jahre stillgelegt, berichtet der «Tages-Anzeiger».

– Was die Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom und das Bewässerungssystem eines 500-Seelen-Dorfs im Wallis heute über Covid-19 sagen können, schreibt der «Tages-Anzeiger».