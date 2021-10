Die neue Passerelle vom Hauptgebäude aus gesehen. Rechts im Hintergrund die Margarethenbrücke.

Die SBB wollen eine zweite Passerelle am Bahnhof Basel errichten. Die «Basler Zeitung» berichtet. Ausserdem in der Presse: Solarpanels auf der Autobahn und «Trainerhosen gehen immer».

Urs Honegger 28.10.2021 09:12

Der öffentlichen Auflage des Projektdossiers im Basler Bau- und Verkehrsdepartement sowie den im Internet zugänglich gemachten Plänen und Visualisierungen zufolge kombinieren die SBB dabei zwei Projekte. Die «Basler Zeitung» berichtet. Zum einen «Leistungssteigerung Basel SBB» und zum anderen eine sogenannte «Überbrückungsmassnahme». Mit der Leistungssteigerung sind der Umbau und die Erweiterung der Perrons im südlichen Teil des Bahnhofs gemeint. Die neue, zusätzliche Passerelle wird auf Seite Gundeldingen am westlichen Ende des Meret-Oppenheim-Hochhauses beginnen und bei der Gleishalle des Elsässerbahnhofs enden. «Die Kosten für diese baulichen Massnahmen an Schienen, Gleisen, Weichen, Perrons und Stützmauer beziffern die SBB mit 130 Millionen Franken. Die Kosten für die temporäre Passerelle werden mit 50 Millionen Franken angegeben», schreibt die «BaZ».



Weitere Meldungen:



– «Die Autobahn soll Solarkraft liefern»: Lärmschutzwände an Nationalstrassen und Bahnlinien werden mit Solarpanels bestückt – «das verspricht nur eine beschränkte Strommenge», schreibt die «NZZ».



– «Als die Lausanner Grand-Pont noch sechs Bögen mehr hatte»: Die 1844 von Adrien Pichard erbaute Brücke hat nicht immer gleich ausgesehen, berichtet «24heures».



– «Abtauchen in Zürichs Geschichte»: Eine archäologische Ausstellung zeigt, wie sich das Stadtgebiet von der Eiszeit bis heute entwickelt hat. Die «NZZ» berichtet.



– «Trainerhosen gehen immer»: An Jogginghosen scheiden sich seit jeher die Geister - an Schulen sind sie teils verboten. Kritiker finden, sie seien ein Zeichen von Verwahrlosung. Das Gegenteil ist der Fall, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– «Fünf Dinge, die Android besser kann als das iPhone»: Das Update für Smartphones Android 12 ist da. Der «Tages-Anzeiger» wirft einen Blick auf die Neuerungen.